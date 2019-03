Roma, soffitto scuola cede e la mensa viene invasa da topi: preside chiude locale ristoro

Interessati l’istituto comprensivo Volsinio-Santa Maria Goretti e la scuola dell’infanzia I sei colori di Ugo

Invasione di topi in due scuole della capitale, viale Libia, dopo il cedimento improvviso del soffitto. I roditori hanno letteralmente preso d’assalto il locale mensa, tanto da costringere i dirigenti a chiudere il servizio ristoro per un bel po’. E’ accaduto nell’istituto comprensivo Volsinio-Santa Maria Goretti e nella scuola dell’infanzia I sei colori di Ugo. I genitori esprimono diverse lamentele non accettando che i loro figli pranzino con i topi. La ditta che si occupava della mensa sarà ora incaricata di preparare cibi pronti da consegnare ai bambini direttamente in classe.

II Municipio interessato si è rivolto alla sindaca Virginia Raggi chiedendo un intervento del Comune, dato che non è la prima volta che una scuola venga presa d’assalto dai topi. La risposta del Campidoglio non si è fatta attendere: «La presenza di roditori è da imputare principalmente alla presenza dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, problema che ha interessato tutta la città, associata alla mancata manutenzione del verde stradale. A seguito dei sopralluoghi in alcune aree del I Municipio, si è riscontrata la presenza di tane al di sotto di resti di alberi abbattuti e non rimossi e all’interno di fori sui marciapiedi e dissesti delle pavimentazioni stradali a ridosso dei cigli dei marciapiedi».