Roma- Scontri in piazza del popolo e quartiere Prati: “la violenza non è la soluzione”

Sono 16 in totale i denunciati per gli scontri avvenuti a Roma nella serata di martedì 28 ottobre, tra Piazza del Popolo e il quartiere Prati. In particolare, secondo i dati forniti dalla Questura, si tratterebbero di 8 persone tra appartenenti alla tifoseria romanista e militanti di Forza Nuova. Gli altri 8, tra cui diversi minorenni, invece non risultato affiliati a movimenti o tifoserie. Per tutti è scatta la denuncia per i reati in concorso di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Gli agenti hanno anche sequestrato petardi, guanti, passamontagna, cappellini da ultras e lucchetti con catene. Le immagini video raccolte da RomaToday, avevano come le zone prospicienti la stazione metro Flaminio e piazza del Popolo fossero state messe a ferro e fuoco, anche con diversi cassonetti incendiati. Danneggiate anche due auto della polizia locale di Roma Capitale. Dura la condanna della sindaca di Roma Virginia Raggi: “È un momento delicato e difficile: violenza non è soluzione. Nessuna tolleranza verso chi vuole soffiare su fuoco disperazione“. Per gli scontri di sabato, invece, la manifestazione culminata con cariche della polizia nelle vie attorno a piazzale Flaminio aveva portato al momento a 4 arrestati e 4 denunce con in tutto 11 le persone identificate.