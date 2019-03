Roma, ruba registratore di cassa in un negozio poi scappa per le vie centro: catturato 47enne romeno

Il ladro ha approfittato del buio per scassinare una gastronomia

Un ladro sbadato è riuscito a scassinare la saracinesca di un negozio di gastronomia, in via della Scrofa, approfittando del buio ma i troppi rumori hanno allarmato alcuni residenti della zona che hanno subito allertato il “112”. I carabinieri della Stazione Piazza Farnese sono giunti sul posto dopo pochi minuti e hanno notato la saracinesca semi aperta e il cassetto del registratore staccato. Il ladro, un 47enne di nazionalità romena, già noto alle forze dell’ordine, non ha avuto un lungo momento di gloria, dato che è stato intercettato quasi subito a pochi metri dall’attività commerciale mentre si allontanava a piedi con la refurtiva tra le mani. Gli agenti hanno perquisito il furbetto, rinvenendo e sequestrando gli arnesi usati per scassinare la serratura della serranda. L’intero bottino è stato recuperato e restituito al proprietario della gastronomia romana. Il ladro è stato portato in caserma, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.