Roma, pullman investe ciclista in viale Manzoni: morto sul colpo

Ciclista di 60 anni agganciato e trascinato per 10 metri dal pullman

Questa mattina all’alba un ciclista di 60 anni è rimasto vittima di un incidente tra viale Manzoni e via Merulana. L’uomo è stato investito da un pullman che trasporta i passeggeri dalla Stazione Termini all’aeroporto di Ciampino. L’autobus, guidato da un uomo di 61 anni, proveniva da piazza S. Giovanni in Laterano e stava svoltando in via Merulana, quando è avvenuta la collisione con il ciclista. La vittima, agganciata e trascinata dal pullman per una decina di metri, è morta praticamente sul colpo. I soccorsi e la rianimazione sono stati inutili.

L’autista del bus è stato accompagnato presso l’ospedale San Giovanni per il tossicologico, risultato comunque negativo. Il pullman è sotto sequestro e si indaga sulla dinamica precisa dell’incidente.

Il traffico romano ne ha risentito fino alle ore 10:00, quando è stato rimosso il cadavere ed è stata riaperta la strada. Fino a quell’ora diversi bus di linea hanno deviato i loro percorsi e le strade alternative risultavano intasate dal traffico.