Roma- Petrarchi: “pronto ad un mercato creativo, inoltre,i giocatori in prestito da noi si trovano molto bene”

Dispiace sempre quando strumentalmente escono fuori certe notizie… Io sono una persona scomoda in questo ambiente calcio. Non regalo niente a nessuno dal punto di vista mediatico. Non è facile vivere un ambiente come Roma sotto questo punto di vista. Magari se non ti prendi un caffè con qualche giornalista o non rispondi al telefono è inevitabile che vieni attaccato perché qualcuno è stato abituato male. Oggi se un ds non scende a compromessi viene bacchettato. Io vado avanti per la mia strada. Poi se avrò fatto il mio tempo me lo diranno Pallotta o Fienga. Al momento sento la fiducia della società. Come sapete Roma ne ha spappolate tante di persone, allenatori e ds e la Roma non ha vinto molto anche per questi problemi. Questi problemi non sono legati alla tifoseria, che è passionale ed è un valore aggiunto. Io vado avanti per la mia strada. A Torino ogni anno si diceva che si cambiava ds e poi me ne sono andato via io dopo 9 anni. Vedremo cosa succederà. Io sono pronto alla sfida.