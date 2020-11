Roma- metro C rimane senza personale: cittadini costretti a riempire i bus

Spiega l’azienda in un comunicato: «Atac svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea C della metropolitana per indisponibilità di personale. Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno, infatti, non era sufficiente per garantire l’esercizio in sicurezza della linea. Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità». Gli operatori di stazione, la cui assenza ha determinato la mancata apertura della linea, hanno mansioni collegate alla funzionalità della tratta, dato che la metro C è completamente automatizzata e non ha macchinisti: controllano il funzionamento delle scale mobili, seguono i flussi dei passeggeri sui monitor e assicurano secondo Atac il funzionamento della stazione.

La rabbia social

Sui social e davanti alle navette stracolme è esplosa la rabbia degli utenti: «Bus stracarichi e distanziamento addio». «Questo supera ogni cosa. È imbarazzante, vergognoso» sottolinea un romano su Twitter. «La settimana inizia male – aggiunge un altro – i bus navetta sono stati presi d’assalto».