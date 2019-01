Roma, Macchinario Ama sbatte contro un albero che colpisce auto vicine e danneggia linea elettrica

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale

Effetto domino a Roma, quando un compattatore dell’Ama ha sbattuto contro un albero che è finito sui veicoli in sosta e ha urtato a sua volta un altro albero, che è piombato sulla linea elettrica dei filobus. E’ accaduto venerdì sera, intorno alle 22:30, in via Nomentana all’altezza del numero civico 314. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno messo in sicurezza l’intera area dopo la strada interessata dall’incidente, la complanare da via Val Brembana direzione piazza Sempione, è stata chiusa come anche la carreggiata centrale della Nomentana per consentire le operazioni di taglio dell’albero. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale dei gruppi Sapienza e Nomentana. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.