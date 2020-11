Roma- la pista ciclabile interamente coperta da rifiuti di ogni tipo a Tor Bella Monaca

Materassi, calcinacci, resti di suppellettili, lo scheletro di una motocicletta, vetri ovunque. E decine di taniche di plastica vuote che un tempo contenevano, evidentemente, un liquido di colore blu. Siamo Tor Bella Monaca, lungo il mezzo chilometro di pista ciclabile che collega due punti del quartiere: da largo Mengaroni a via dell’Archeologia. Un tratto utilizzato non da chi va in bici, ma è una passeggiata per genitori con passeggini, proprietà di cani. Eppure ad ogni bonifica, è solo questione di tempo per vedere il ritorno dei cumuli di immondizia. Mentre nell’area verde circostante molte panchine sono inutilizzabili e i giochi per bambini rotti ormai da tempo.