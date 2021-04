Roma- ispezione Nas nei supermercati: Trovate tracce di covid tra le maniglie dei frigoriferi

Dopo i mezzi pubblici, i Nas hanno iniziato ad ispezionare anche i supermercati di Roma e di altre città d’Italia. La missione del nucleo specializzato dei carabinieri è la stessa: trovare tracce di Coronavirus nei posti che spesso vengono toccati dalle mani di chi – nel caso dei market – va a fare la spesa. E se negli autobus e nei treni della metropolitana, i Nas avevano riscontrato positività al Rna Sars-CoV-2 (quindi al Covid-19) sulle maniglie e sui pulsanti, nei supermercati di Roma le tracce sono state trovate tra le maniglie dei frigoriferi che contengono i surgelati e sui carrelli della spesa. I controlli, iniziati il 15 aprile nella zona del Tuscolano e continuati in diverse zone della città, hanno visto i Nas eseguire 30 tamponi di superficie. Analizzati, oltre i carrelli e i frigo, anche le tastiere per il pagamento bancomat e carte di credito (POS), tasti delle bilance e dispositivi “salvatempo” impiegati dai clienti dei supermarket per la lettura automatica dei prodotti acquistati.