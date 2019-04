Roma, il cane lo morde e lui si vendica accoltellando il padrone: arrestato un 31enne

Il cane di piccola taglia l’aveva morsicato ad una mano causandogli poco più di un graffio

Per vendetta ha accoltellato ad un braccio il padrone del cane che lo aveva appena morso. Questo è quello che è accaduto nella sera di lunedì 1 aprile a Roma, dove un afgano di 31 anni, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine ha aggredito il padrone di un cane di piccola taglia che l’aveva morsicato ad una mano. Oltretutto l’animale aveva arrecato all’uomo poco più che un graffio. Il 31enne è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Tutto è accaduto in via Ludovico di Savoia, in zona San Giovanni, dove è scoppiata una lite tra connazionali, dopo che uno di loro era stato morso dal cagnolino di piccola taglia che l’altro portava con sè. Il 31enne, infastidito, ha estratto un coltello dalla tasca e ha colpito il proprietario del cane ad un braccio. Subito sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno sedato la lite e disarmato l’aggressore. Il ferito, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale «San Giovanni Addolorata», è stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni. Il suo aggressore, invece, è stato arrestato e portato in caserma in attesa del rito direttissimo.