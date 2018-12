Roma, foto a luci rosse in Piazza San Pietro. Fermati una donna belga e un fotografo australiano

Lei aveva iniziato a spogliarsi, lui preparava l’attrezzatura per le foto hot al colonnato di San Pietro.

Una modella belga di 26 anni era a terra in mezzo a testi sacri e corone, esposti ben in evidenza, e iniziava a spogliarsi. Mentre un fotografo australiano di 44 anni cercava l’inquadratura migliore per immortalare la donna. Incuranti di passanti, fedeli e turisti avevano scambiato Piazza San Pietro e il colonnato del Bernini per un set fotografico a luci rosse. Lo sfondo della Basilica doveva sembrare suggestivo per la serie di scatti hot dei due stranieri, segnalati in precedenti occasioni per foto oscene in luoghi sacri. Gli agenti dell’ispettorato Vaticano, di servizio in piazza, allarmati da quanto stava accadendo, sono intervenuti facendo immediatamente rivestire la donna. Successivamente i due sono stati accompagnati al Commissariato Borgo per ulteriori accertamenti. E’ scattata la denuncia, in stato di libertà, per aver attuato un’offesa ad una confessione religiosa e atti osceni, in concorso tra loro.