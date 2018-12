Roma, festa di Natale truffa a Ponte Milvio: biglietti venduti e location fasulla

Festa natalizia per il 21 dicembre in una struttura che non sapeva nulla dell’evento. Mega pubblicità fasulla sui social

Tutto pronto per la festa di Natale del 21 dicembre, biglietti venduti su internet, pubblicità sui social network, peccato che fosse tutta una grande truffa. La location dell’evento è finta, più precisamente esiste ma non ha organizzato nessun party e non sa niente della maxi cospirazione contro i partecipanti. Si tratta del al Palagems di via del Boiardo, nei pressi di Ponte Milvio. A togliere il velo alla faccenda è stata la Polizia postale insieme agli agenti del commissariato di Ponte Milvio. Le autorità hanno accertato che la proprietà della struttura non ha concesso alcuna autorizzazione per l’utilizzo della location, mentre era già iniziata la vendita dei biglietti.

Si stanno cercando sul web i responsabili della creazione del gruppo aperto su Facebook, dove erano riportate le informazioni relative al party e ai biglietti. La Polizia invita alla prudenza e a verificare gli eventi pubblicizzati sul web, per evitare di non rimanere vittime di raggiri, fenomeno purtroppo ricorrente nel corso delle festività natalizie.