roma- due giovani morti in seguito ad un incidente in scooter

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare dove hanno perso la vita due persone. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 maggio, ed ha visto coinvolti uno scooter ed un carroattrezzi, fermo sulla corsia di emergenza. Ad avere la peggio conducente e passeggero del mezzo a due ruote, due ragazzi di appena 21 anni.

La tragedia stradale è avvenuta all’altezza del chilometro 27,300 in carreggiata interna. Secondo una prima ricostruzione l’impatto sarebbe avvenuto sulla corsia d’emergenza dove lo scooter si sarebbe scontrato contro un carroattrezzi. In condizioni disperate i due sono morti poco dopo l’incidente, con i soccorritori che nulla hanno potuto per salvargli la vita.