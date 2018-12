Roma, dopo Ncc e taxi è il turno dei bus turistici a scendere in piazza. Assediata Piazza Venezia

Protestano contro il regolamento comunale che vieta l’accesso nel centro storico dal 2019

Settimana di proteste nella Capitale. Questa volta è il turno dei bus turistici che bloccano Piazza Venezia e il traffico del centro città. Gli autisti si scagliano contro il nuovo regolamento comunale che vieta l’accesso al centro storico, a partire del 2019, ai bus per turisti. Un pacchetto di norme che, oltre a limitare la circolazione dei torpedoni, vieta il parcheggio nei pressi del Colosseo, e introduce nuovi carnet d’ingresso con alte tariffe.

Il comando della Polizia Locale sta tentando di contenere i disagi per il traffico dato che decine di autobus si sono posizionati in tutta piazza Venezia, impedendo il passaggio delle auto. Risultano chiuse al traffico via dei Cerchi, con disagi sul Lungotevere, via del Teatro Marcello direzione piazza Venezia e su via Nazionale il traffico viene veicolato su via Panisperna, con l’eccezione dei mezzi di trasporto pubblico.

Nei giorni scorsi erano scesi in piazza gli Ncc e poi i Taxi, mettendo a dura prova la Capitale, famosa per il traffico sempre intenso tutto l’anno.