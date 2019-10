Roma: denunciato falso medico omeopatico

Bengalese di 62 anni si spacciava per medico e vendeva sostanze in grado di curare tutte le patologie possibili.

Con i suoi preparati prometteva di curare ogni malattia: dall’impotenza ai tumori. Peccato che non avesse titoli riconosciuto in Italia per esercitare la professione medica.

La polizia si è accorta di lui grazie ad un via vai di cittadini asiatici in un appartamento nel quartiere di Torpignattara. Così hanno deciso di fare un controllo.

Insieme ai colleghi della Divisione Amministrativa e della Digos della Questura di Roma, hanno scoperto una stanza adibita a vero e proprio studio medico clandestino.

Nel locale c’era proprio tutto. Schede dei pazienti, prescrizioni, biglietti da visita e brochure pubblicitarie, stampate in varie lingue.

Il sedicente medico era un cittadino di nazionalità bengalese che con una certificazione da omeopata rilasciata nel suo paese, ergo non riconosciuta in Italia.

Gli sono state sequestrare medicinali prodotti in Europa e sostanze “omeopatiche” che il presunto medico mischiava ad altri preparati che sosteneva essere miracolosi.

L’uomo di 62 anni è stato denunciato in stato di libertà per esercizio abusivo della professione medica. Parallelamente l’attività è stata segnalata all’Ispettorato del Lavoro e sono state comminate le sanzioni previste per aver impiegato nella sartoria personale senza regolare assunzione.