Roma, crolla muro a San Lorenzo in piena notte. “Boato tremendo”

Caduto muro perimetrale di Villa Mercede: nessuna persona rimasta coinvolta. Danneggiate alcune automobili

Paura nella notte, di sabato 15 dicembre, per il crollo di una parte del muro perimetrale di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma. Un grande boato è stato sentito da chi era nei paraggi, poco dopo la mezzanotte, e inizialmente si temeva che fossero rimaste schiacciate delle persone. Il cedimento è avvenuto in due fasi, prima la parte più esterna, poi quella che teneva il cancello del parco di quartiere. Una nuvola di polvere ha avvolto via dei Marrucini e i detriti hanno invaso tutto il marciapiede. Colpite 7 auto e due moto parcheggiate ma fortunatamente nessun ferito.

Sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, Carabinieri, un’ambulanza, Vigili Urbani e i carri attrezzi per le vetture. Le operazioni si sono concluse intorno alle 5 di questa mattina. Via dei Marrucini è stata chiusa al traffico. I tecnici del Dipartimento Lavori pubblici del Campidoglio (SIMU), del Dipartimento Ambiente e della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali hanno effettuato una serie di sopralluoghi.