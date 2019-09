Roma: compare la scritta vendesi sui principali monumenti

La scritta vendesi sui principali monumenti: ecco la strategia di Lucha y Siesta.

Lucha y Siesta non si ferma e continua nella sua battaglia. Dopo la mobilitazione sui social e le email inviate al Comune, il centro di accoglienza per donne non si ferma.

Sul Pantheon, sulla Piramide Cestia e sulla Bocca della Verità è comparsa la scritta ‘Vendesi’. L’hanno attaccata gli attivisti di Lucha y Siesta.

Tutto è iniziato con una catena di messaggi: “Care amiche e cari amici, Stasera, quando cala il buio, faremo partire un’altra campagna in sostegno di Lucha y Siesta. Questo perché dato l’imminente sgombero, lucha intende lanciare un comitato per comprare lo stabile”.

Ma facciamo un passo indietro, qual è il problema di Lucha y Siesta. Il centro di accoglienza per donne in via Lucio Sestio si trova in un edificio occupato di proprietà dell’Atac.

Mentre in molti casi c’è stato un freno agli sgomberi, in modo da concedere agli occupanti di trovare sistemazioni alternative, in questo caso non c’è stata clemenza.

Le attiviste non si sono date per vinte. Grazie alla solidarietà ricevuta in questi giorni, stanno provando a raccogliere fondi. Anche perché, l’associazione accoglie 14 donne e dai 7 bambini.

Negli ultimi giorni, Atac è stata sommersa di messaggi vocali. Adesso vedremo cosa succederà con la nuova campagna.