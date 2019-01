Roma centro, maxi operazione dei Carabinieri contro abusivismo: 5 arresti, 34 denunce e 56 multe

Fermati anche 17 ambulanti che molestavano turisti in fila al Colosseo

I Carabinieri hanno inferto un duro colpo all’abusivismo commerciale di Roma centro. Il 1 gennaio infatti sono scattate diverse operazioni al Colosseo e ai Fori Imperiali, ma anche tra piazza Venezia e piazza del Popolo e nell’area adiacente a piazza dei Cinquecento. In totale sono state arrestate 5 persone, 34 denunciate a piede libero e altre 56 sono state multate. Oltretutto le forze dell’ordine hanno identificato circa 400 persone e controllato 105 veicoli.

Gli arresti

A finire in carcere sono stati un un 36enne ucraino con precedenti, pescato a rubare il portafoglio a un turista svizzero sulla metro A; un 34enne turco, arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma, dovendo scontare 6 mesi di reclusione per il reato di estorsione; un uomo di 34 anni, foggiano, che ha tentato di derubare un anziano di 83 anni; 2 algerini senza fissa dimora, di 20 e 39 anni, che avevano appena sottratto lo smartphone di una turista araba alla fermata del tram in via Giovanni Giolitti.

Le denunce

17 bengalesi sono stati denunciati dai Carabinieri per molestie e disturbo a persone. In quanto cercavano, con insistenza e petulanza, di vendere la merce ai turisti in fila per visitare il Colosseo. Incriminati anche 4 ambulanti per vendita di merce contraffatta come borse, cinture e occhiali. Denunciati inoltre due sudamericani, un 38enne cubano e un 21enne peruviano, mentre cercavano di rubare da un negozio in via del Corso, utilizzando borse schermate con fogli di alluminio e pinze per togliere l’antitaccheggio. Un uomo romano di 51 anni è stato a sua volta segnalato perchè in possesso di un coltello a serramanico senza autorizzazioni. Infine altre 11 denunce all’interno della stazione metro di Termini, per elemosina insistente e molestie ai viaggiatori.

Le sanzioni

130 mila euro di multe a carico di 29 cittadini stranieri, provenienti soprattutto dal Bangladesh, per vendita abusiva. Diversi oggetti esposti dagli ambulanti e circa 1000 sequestrati dai Carabinieri, come ombrelli, bottigliette d’acqua, occhiali, aste per selfie e power bank. Inoltre altre 27 persone sono state sanzionate mentre impedivano l’accesso dei passeggeri alle metro di Colosseo e Termini.