Roma, bus Atac in fiamme a Piazzale Clodio: nessun passeggero a bordo. Aperta un’indagine

Un immenso boato è stato avvertito in tutto il quartiere

Un bus della compagnia di trasporti Capitolina ‘Atac’ è andato a fuoco ieri sera a piazzale Clodio, nei pressi del Tribunale di Roma. La municipalizzata dei trasporti ha avviato, a quanto si apprende, un’indagine interna sull’accaduto. Fortunatamente a bordo non vi erano passeggeri e nessuno è rimasto coinvolto nella vicenda. Le fiamme erano altissime e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio. Le cause sono sconosciute ma si ipotizza l’origine dolosa. «Ho sentito un boato – comunica l’avvocato Luca Guerra che si trovava lì al momento dell’incendio – C’era moltissimo fumo, molti residenti si sono riversati in strada. il primo pensiero è che qualcuno potesse essere rimasto ferito. Per fortuna i pompieri sono accordi subito».