Roma- Bar e ristoranti con perdite di 50 milioni nel periodo di Pasqua

Una perdita secca di 50 milioni di euro. È questo, per la Fipe Confcommercio, il costo per bar e ristoranti dei giorni di chiusura per Pasqua e Pasquetta. Un conto preciso «perché», come spiega il presidente Sergio Paolantoni, «siamo andati a rivedere gli incassi dell’ultima Pasqua che abbiamo potuto lavorare, quella del 2019, ed erano esattamente questa cifra». Una perdita secca alla quale si vanno ad aggiungere gli altri 200 milioni, che secondo i loro calcoli saranno quelli di aprile con i locali chiusi in zona rossa o arancione.