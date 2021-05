Roma- autocarro sprofonda a causa di un cedimento stradale in via Gregorio XI

Un autocarro, che era momentaneamente fermo lungo strada, è rimasto incastrato in una voragine per il cedimento del manto stradale. È accaduto stamattina in via Gregorio XI. Sul posto la polizia locale del XIII Gruppo Aurelio, all’altezza del civico 92 di via Gregorio XI.