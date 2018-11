Roma, auto finisce su un’altra vettura, maxi carambola sulla Portuense

Quattro feriti e cinque veicoli danneggiati. Traffico in tilt.

Alle ore 16:00 sulla via Portuense, zona del Trullo, una Fiat Panda appoggiata sul tetto e sul cofano di un’altra vettura. Questo era il risultato di uno scenografico incidente avvenuto nello specifico in via del Casaletto. Le cause sono ancora da accertare e il bilancio conta 4 feriti e 5 veicoli danneggiati. Secondo quanto riportato dai testimoni, a dare il via all’incidente sarebbe stato un Suv che ha tamponato un’auto dando così inizio alla carambola.

Per regolare la viabilità ed effettuare i rilievi scientifici sono intervenute diverse pattuglie dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale insieme ai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. I feriti sono stati portati all’ospedale San Camillo e al Sant’Andrea, tutti in codice giallo.

Le ripercussioni sul traffico, già normalmente intenso, sono state pesanti. Le auto, imbottigliate sulla Portuense, hanno dovuto attendere la rimozione dei mezzi.