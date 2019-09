Roma-Atalanta 0-2: prestazione da 10 e lode commenta Gasperini

I gol di Duvan Zapata e Marten De Roon mettono a tappeto la Roma all’Olimpico. Il colombiano spezza l’equilibrio a venti minuti dalla fine sfruttando un perfetto assist di Ruslan Malinovskiy per battere Pau Lopez con un sinistro missilistico da posizione ravvicinata che si infila sotto la traversa mentre il centrocampista olandese raddoppia nei minuti finali con un colpo di testa a porta vuota. Per la squadra di Gasperini si tratta della seconda vittoria esterna consecutiva dopo quella ottenuta contro il Genoa mentre i giallorossi incappano nella prima sconfitta stagionale. L’Atalanta, al contrario, è decisamente più cinica e capitalizza al massimo l’errore in fase di impostazione di Veretout per ottenere un successo pesantissimo e mandare un messaggio al resto della Serie A: per il quarto posto, la squadra da battere è quella del Gasp, che ai microfoni assegna un bel 10 alla sua squadra.