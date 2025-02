Roma: Arrivano rinforzi (volontari e pensionati) per i vigili urbani

Il Comune di Roma sta per istituire un gruppo di volontari civici e agenti in pensione a supporto della Polizia Locale, per far fronte alla cronica carenza di personale e all’aumento di lavoro previsto con il Giubileo.

L’iniziativa, nata da una proposta interna alla Polizia Locale, prevede l’impiego dei volontari in attività di supporto come la vigilanza di parchi e ville storiche, e il supporto durante eventi pubblici. I volontari saranno coordinati da ex-agenti della Polizia Locale.

I volontari saranno selezionati tramite bando pubblico e dovranno possedere requisiti di idoneità fisica e assenza di precedenti penali. Seguirà un periodo di formazione presso la scuola della Polizia Locale.

La delibera è attualmente in fase di approvazione nelle commissioni municipali e dovrà poi passare all’Assemblea Capitolina. L’obiettivo è rendere operativo il gruppo di volontari in tempo per il Giubileo.