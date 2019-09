Roma: arriva il biglietto contactless

Arriva a Roma il servizio Tap&Go: basta una carta di credito contactless per passe i tornelli.

Il servizio Tap&Go arriva anche nella Capitale. Nelle stazioni metro che lo prevedono, basterà una carta di credito contactless per fare il biglietto e attraversare i tornelli.

In caso si venisse fermati da un controllore, basterà mostrare la carta per verificare il pagamento. Il biglietto emesso con la modalità Tap&Go avrà la durata di 100 minuti sia su metro che su autobus.

Il nuovo sistema di pagamento è stato inaugurato ieri mattina alla stazione Termini dalla sindaca Virginia Raggi, dal presidente di Atac Paolo Simioni, dall’assessora alla Città in Movimento Linda Meleo, dal country manager di Mastercard in Italia Michele Centemero.

La sindaca Virginia Raggi ha definito Tap&Go “un sistema rivoluzionario, innovativo, semplice e diretto. Sarà utilissimo a cittadini e turisti. Lo strumento è intuitivo e sicuro e si inserisce in un percorso di semplificazione e innovazione tecnologica avviata da tempo”.

Paolo Simioni ha spiegato: “Fino a ieri il passeggero doveva cercare il biglietto. Ma è da oggi che si compie il fondamentale passo in avanti, attraverso il sistema Tap&Go, che si appoggia alle carte di pagamento di cui ormai disponiamo tutti: in altre parole, il biglietto ce l’hai già in tasca ed alla miglior tariffa disponibile”.

Linda Meleo, l’assessora alla Città in Movimento, aggiunge: “Grazie a questa innovazione non solo semplifichiamo l’utilizzo della linea metropolitana e delle ferrovie regionali, ma lo incentiviamo, consentendo a tutti di accedere direttamente al tornello con un ‘tap’. È una grande rivoluzione per il trasporto pubblico locale che migliora l’accessibilità alla rete e darà sicuramente risultati importanti anche in termini di vendite dei titoli di viaggio”.