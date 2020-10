Roma- Al via l’ordinanza anti minimarket dalle ore 21.00 alle 7.00

Un’ordinanza “anti minimarket”, un divieto alla vendita di alcolici nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 21.00 alle 7.00 del giorno successivo, da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo, alla vendita al dettaglio, per asporto nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande. Questo per scongiurare ulteriormente gli assembramenti in strada. Da dpcm nazionale è già vietato la consumazione in piedi a partire dalle 18, dentro e nelle immediate vicinanze del locale. La falla però riguardava appunto i minimarket, esercizi commerciali molti diffusi a Roma, aperti fino a tarda sera, dove è possibile procurarsi una birra magari da consumare sul marciapiede di fronte, in piedi. Da qui la stretta anche su questo fronte, per non rischiare di rendere vane le misure restrittive fin qui varate. Un terzo provvedimento che si aggiunge, lo ricordiamo, al coprifuoco fissata a livello regionale, sempre con un’ordinanza, dalle 24 alle 5 a partire da questa notte e per i prossimi 30 giorni, e all’ordinanza comunale che chiude di fatto le piazze alla movida, nel weekend, a partire dalle 21.“