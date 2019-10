La Roma vince lo scontro diretto con il Milan e si porta a -1 dal 4° posto, approfittando del mezzo passo falso del Napoli. Un successo ottenuto grazie a una gara determinata dai gol dei suoi due uomini in più, Dzeko e Zaniolo. Il risultato dell’Olimpico suona come una sentenza per il Milan che sprofonda a -7 dalla Champions League.

L’allenatore rossonero ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prestazione dei suoi: “Mi aspettavo di più perchè credo che nei due risultati ci abbiamo messo del nostro per non vincere. Abbiamo commesso degli errori troppo importanti per la squadra che siamo. Nella ripresa la gara è stata equilibrata, non abbiamo rischiato tantissimo ma non puoi prendere un secondo gol così. Stiamo pagando a caro prezzo delle leggerezze che andrebbero eliminate il prima possibile perchè i numeri sono negativi”.

Nicolò Zaniolo con il suo gol ha trascinato la Roma alla vittoria contro il Milan per 2-1 in campionato. Nel post partita il centrocampista italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona fase offensiva. Bisogna continuare così, ora c’è l’Udinese e dobbiamo conquistare altri tre punti. Il bacio alla maglia? E’ stata una bellissima serata soprattutto per la squadra. Io penso ad allenarmi giorno dopo giorno pensando a migliorare. Poi lascio parlare il campo”.

IL MIGLIORE

ZANIOLO 8

Un paio di scatti dei suoi, un bel tiro dalla distanza. Nella ripresa segna il del 2-1 e sfiora il tris. La curva insulta Capello. Il messaggio è chiaro. Nicolò domina.

IL PEGGIORE

CONTI 4,5

Nei primi 25′ di gara sembra essere in partita, concentrato e preciso nelle chiusure. Alla mezzora regala un pallone velenoso a Perotti che si invola verso la porta di Donnarumma. Un errore che lo fa entrare in un vortice di incertezze sempre più nette. (dal 7′ st Calabria 4,5: prima consegna il pallone del pareggio a Hernandez, poi commette un errore incredibile che porta alla rete della vittoria della Roma. Una ingenuità non ammissibile a questi livelli)