Roghi a Centocelle: visita a sorpresa di Conte

Il premier Giuseppe Conte, in seguito ai numerosi roghi, si è recato in visita a Centocelle.

Il premier Giuseppe Conte ieri sera era a Centocelle. Il premier ha radunato attorno ad un tavolo i proprietari de “La Pecora Elettrica” e del “Baraka bistrot”, distrutti da alcuni roghi nelle scorse settimane in via delle Palme e in via dei Ciclamini, su cui indaga la procura.

Danilo racconta all’agenzia di stampa Dire che, ieri sera, intorno alle 20 alla fine di una riunione, gli squilla il telefono. “Buonasera sono Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio, vorrei incontrarvi. Vi va di andare a cena insieme?'”.

“È stata una chiacchierata molto informale – racconta Danilo – durante la quale ci ha chiesto come poter essere utile. Noi non gli abbiamo dato ancora delle risposte e lui ci ha detto, gentilmente, di prenderci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno”.

Nel frattempo, i commercianti raccontano dei disagi portati dagli incendi: “Dobbiamo organizzarci tra commercianti per fare dei posti di guardia, anche delle ronde. Non ce la facciamo più, siamo pronti a organizzarci con dei turni di vigilanza delle nostre attività”, dice un negoziante di via Filippo Parlatore.

Si unisce un tabaccaio in via dei Ciclamini: “A me tempo fa hanno rubato circa 70mila euro di tabacchi. Ero disperato, sul lastrico. Se non mi avessero prestato i soldi non sarei riuscito a tirare avanti. Quella volta ho dormito per una settimana seduto sul mio scooter, davanti alla tabaccheria per evitare che tornassero. È il momento di fare lo stesso.”