Roccagorga: lite tra extracomunitari. 3 arresti

Nella mattinata del 10 luglio 2019, in Roccagorga, i Carabinieri del luogo unitamente ai colleghi della Stazione di Maenza traevano in arresto, nella flagranza del reato di “rissa aggravata” un 24enne, un 22enne, ed un 42enne, nigeriani, domiciliati a Roccagorga ad eccezione di uno dei tre perché in Italia senza fissa dimora.

I suddetti venivano raggiunti dai militari operanti subito dopo essersi affrontati in una violenta colluttazione, sorta per futili motivi, nel corso della quale il 22enne ed il 42enne riportavano lesioni personali.

A carico del 42enne inoltre, e’ stata ascritta anche la responsabilità del reato di “resistenza a pubblico ufficiale” per avere opposto, durante le operazioni di contenimento delle sue escandescenze, energica ed ingiustificata resistenza ai militari operanti.

gli arrestati, sono stati temporaneamente ristretti in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.