Roberto De Blasi e Lorenzo Masi (M5S): “Non invitati alla marcia mondiale per la Pace e la non Violenza”

“Con rammarico apprendiamo attraverso dei post sui social (pubblicati dalla Presidente Donata Bianchi e vice presidente Antonella Bundu della Settima Commissione di Palazzo Vecchio) della Tappa Fiorentina della seconda Marcia Mondiale per la Pace e la non Violenza tenutasi il 23 Febbraio a Firenze, a cui il Comune avrebbe aderito, dimenticandosi però di rendere noto l’evento a tutti i gruppi politici, o quantomeno a quello del M5S.

Con l’occasione Palazzo Vecchio ha ricordato il ruolo di Firenze per i diritti umani nel mondo ai quali il Gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle – sottolineano i consiglieri Roberto De Blasi e Lorenzo Masi – è particolarmente sensibile e avrebbe partecipato ben volentieri all’iniziativa se solo lo avesse saputo.

Il gruppo M5S – aggiungono i consiglieri comunali – esprime l’adesione tardiva alla manifestazione dimostrando, anche se non presente, tutto il supporto, con l’auspicio che l’invito a eventi come questo vengano estesi a tutti i gruppi Politici e in special modo a quelli promossi e gestiti dalle Commissioni Permanenti che per indisponibilità di consiglieri non possono essere partecipate dai propri portavoce.

Porteremo la questione all’attenzione del Presidente del Consiglio Luca Milani alla prossima Conferenza dei Capigruppo nella quale, tra l’altro, in seduta del 12 Dicembre scorso era stato informato che la tappa a Firenze della Marcia per la Pace e la non Violenza sarebbe stata prevista per il 27 Febbraio PV.

Solo una svista crediamo ad opera dell’ufficio di Presidenza e della segreteria della Settima Commissione Consiliare – concludono i consiglieri del MoVimento 5 Stelle De Blasi e Masi – che speriamo prestino più attenzione nel futuro”,