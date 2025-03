Rivelato il mistero del selfie di Lucio Corsi a Latina: la foto diventa virale, ma non è come sembra

Lucio Corsi ha recentemente visitato Latina per salutare alcuni amici e ha colto l’occasione per scattare un selfie nella sua amata piazza del Quadrato. Questo semplice post, corredato da una foto e un breve testo, ha scatenato un vero e proprio boom su un gruppo Facebook, a pochi giorni dall’ultima serata di Sanremo, accumulando oltre 28.000 interazioni e 1.100 commenti, con numerosi fan che hanno affermato di averlo incontrato e di aver ricevuto un autografo.

La foto, pubblicata nel gruppo “Sei di Latina se…”, ha rapidamente raccolto 2,5 milioni di visualizzazioni. La curiosità tra i cittadini è cresciuta, alimentando dibattiti sul fatto che fosse realmente Lucio Corsi. Alcuni utenti sono stati scettici, notando che si trattava evidentemente di un fotomontaggio, come testimonia un commento divertente: “Non può essere vero, non ci sono buche nella foto”.

A meno di una settimana dalla diffusione del fotomontaggio, uno degli amministratori del gruppo ha deciso di intervenire, sorpreso dal successo inaspettato del post. “In un periodo in cui si parla solo di notizie drammatiche, un po’ di leggerezza fa bene. Vorrei quindi chiarire che il selfie di Lucio Corsi a Latina era un fotomontaggio, ma ciò non cambia il fatto che abbiamo raggiunto ben 2,5 milioni di visualizzazioni – ha scritto – Non so spiegare il motivo di questa viralità, ma il dato è di fatto”, accompagnando il suo messaggio con uno screenshot delle visualizzazioni.