Riva del Garda, tradizionale tuffo beneaugurale nel lago. 101 persone sfidano il freddo

Tradizione che si ripete da 21 anni

Ben 101 temerari hanno sfidato il freddo e le acque gelide del lago per il tradizionale tuffo del 1 gennaio a Riva del Garda. I coraggiosi si sono tuffati dalla banchina in piazza Tre Novembre non appena la campana della Torre Apponale ha suonato il rintocco del mezzogiorno, con una temperatura esterna di 10° e l’acqua del lago a 5°. Il record del 2016 rimane imbattuto, con 122 coraggiosi partecipanti.

Nuotatori accorsi da varie regioni italiane ma anche dalla Russia, Olanda, Germania, Austria, Inghilterra e Albania. Sul posto erano presenti una squadra lacuale del corpo dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda, 5 cani con relativi conduttori del Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua del Trentino e un gruppo di canoisti.