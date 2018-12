Riva del Garda, auto colpisce centro della rotatoria e sbanda contro un albero

Ferite lievemente due persone all’interno della vettura. Sul posto i Vigili del Fuoco di Riva del Garda

Incidente stradale nella notte a Riva del Garda, colpita la rotatoria della stazione dei bus. Un’auto, intorno alle 4:30, è salita sopra l’aiuola al centro della rotatoria, sbandando successivamente contro un ulivo. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco di Riva del Garda che hanno lavorato con l’ausilio di un’autobotte e di un automezzo dotato di pinze idrauliche per mettere in sicurezza la strada e rimuovere i detriti. L’automobile è stata completamente distrutta, così come il cordolo, e la pianta è rimasta piegata.

A bordo dell’auto, finita fuori strada, c’erano 4 ragazzi. Due de quali, 20 e 21 anni, sono state trasportati in ospedale ad Arco, dal personale del 118 in ambulanza. Le condizioni non sono gravi e la prognosi sarebbe di qualche giorno.