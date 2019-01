Riva del Garda, aizza un cane contro i Carabinieri che lo stavano arrestando per aggressione alla compagna

In manette un 36enne trentino

Al momento dell’arresto, per maltrattamenti nei confronti della convivente, un uomo trentino ha aizzato il proprio cane contro le forze dell’ordine. I Carabinieri della compagnia di Riva del Garda erano intervenuti a seguito di una segnalazione per violenze, dopo la chiamata di una donna. L’aggressore era il suo compagno, che nel frattempo era fuggito. I Carabinieri poco dopo hanno bloccato il 36enne, ma l’uomo ha tentato la fuga e ha aizzato contro di loro un cane, che ha morso un carabiniere alla gamba. Arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, dopo un alcol-test risultato positivo. Ora si trova nel carcere di Verona in custodia cautelare.