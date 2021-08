“Ritrovo spacciatori e pregiudicati”,chiusa gastronomia a Genova

Il questore di Genova ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 30 giorni, nei confronti dell’attività gastronomica “Serigne Fallou” di Via Prè. L’adozione del provvedimento si è resa necessaria “a seguito di un attento monitoraggio da parte di polizia e carabinieri dal quale si è accertato che il locale è diventato un abituale punto di aggregazione di clienti pregiudicati per reati a vario titolo, in particolare inerenti lo spaccio” dice una nota.