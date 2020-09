Ritorno a scuola: Amazon mette a disposizione un servizio per ricevere i libri di testo in poco tempo

L’estate è ormai entrata nel pieno e non resta che prepararsi al meglio per il ritorno a scuola, soprattutto quest’anno che ha visto fermare le lezioni in presenza per quasi tre mesi a causa del Covid.

Oltre a zaini, astucci e diari, la prima cosa a cui pensare è l’acquisto dei libri di testo.

Come sappiamo comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori.

Per risparmiare e avere libri nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto.“