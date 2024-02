Risultati FantaSanremo 2024: Classifica e Punti dopo la Seconda Serata

Continua l’Emozione di Sanremo con FantaSanremo

Il Festival di Sanremo 2024 procede a passo di danza, portando con sé anche la sua controparte fantasy, il FantaSanremo, amato non solo dagli appassionati ma anche dagli stessi artisti in competizione. Le dinamiche della gara fantasy sono state animate anche nella seconda serata con l’assegnazione di bonus e malus. Ecco chi sta conducendo la corsa.

Dargen D’Amico al Comando

In testa alla classifica del FantaSanremo troviamo Dargen D’Amico, che ha accumulato un incredibile totale di 210 punti in soli due giorni. Un vero e proprio colpo di fortuna per coloro che lo hanno scelto. Ottima performance anche da parte di Loredana Berté, una rivelazione di quest’anno, che si posiziona tra i migliori non solo nella competizione ufficiale ma anche nel FantaSanremo.

Seguono Grandi Nomi

Subito dietro, troviamo Big Mama sul gradino più basso del podio, seguita da Emma, attualmente al quarto posto. Nella parte bassa della classifica, tra coloro che non si sono ancora esibiti, ci sono artisti come Alessandra Amoroso e Sangiovanni, quest’ultimo una sorpresa per molti, insieme a Irama, che ha ottenuto un forte sostegno dal pubblico.

La Classifica Aggiornata del FantaSanremo 2024

Ecco la classifica aggiornata alla data di giovedì 8 febbraio 2024:

Dargen D’Amico: 210

210 Loredana Berté: 145

145 Big Mama: 123

123 Emma: 120

120 Mahmood: 118

118 Renga e Nek: 105

105 Annalisa: 100

100 Il Volo: 100

100 Negramaro: 100

100 Alfa: 98

98 Il Tre: 98

98 Bnkr44: 95

95 La Sad: 95

95 The Kolors: 95

95 Mr Rain: 93

93 Diodato: 90

90 Fred De Palma: 90

90 Geolier: 85

85 Rose Villain: 75

75 Santi Francesi: 75

75 Clara: 70

70 Gazzelle: 70

70 Ricchi e Poveri: 70

70 Ghali: 65

65 Maninni: 65

65 Angelina Mango: 55

55 Fiorella Mannoia: 55

55 Irama: 50

50 Sangiovanni: 45

45 Alessandra Amoroso: 35

La Super Lega: Le Prime Posizioni

Concludiamo dando uno sguardo alle prime posizioni della Super Lega, visualizzabile nella sezione dedicata dell’applicazione. Al vertice troviamo il team Pampling con un totale di 482,67 punti, seguito da SanCremo di Taffo a 479,31 punti e Sapore di Male, nota pagina satirica sui social, a 477,8 punti.