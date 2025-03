Rissa in Piazza del Popolo a Latina: Uomo Aggredito

I Carabinieri stanno indagando su un’aggressione avvenuta ieri pomeriggio, 8 marzo, in Piazza del Popolo. In risposta a una chiamata al 112, gli agenti hanno trovato un cittadino straniero di 35 anni, descritto come senza fissa dimora, che ha denunciato di essere stato aggredito.

Le indagini preliminari indicano che la vittima è stata prima insultata verbalmente e poi aggredita fisicamente con calci e schiaffi da due individui. Gli aggressori sono fuggiti dalla scena prima dell’arrivo dei Carabinieri e sono ancora in libertà.

I Carabinieri continuano le indagini per ricostruire gli eventi e identificare gli autori dell’aggressione.