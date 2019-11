Rissa al Mantra club di via Piacenza, licenza sospesa

Il questore di Genova ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni al circolo The Gost Club in via Piacenza in val Bisagno, conosciuto come Mantra Club.

Il provvedimento, notificato giovedì scorso da personale del commissariato San Fruttuoso, si è reso necessario a causa della pericolosità sociale dei frequentatori del locale, per la maggior parte soggetti pregiudicati che, sotto l’effetto di alcol, hanno spesso dato luogo a episodi anche violenti.

In particolare il 9 novembre scorso, nell’ennesimo episodio, un giovane cliente è stato aggredito per futili motivi da due avventori mentre si accingeva a uscire dal club, subendo varie lesioni giudicate guaribili dai sanitari dell’ospedale Galliera in 20 giorni. In quell’occasione il proprietario del locale non si è attivato per far intervenire le forze dell’ordine.

Inoltre il club è stato già in passato chiuso per ben 3 volte sempre per episodi di rissa tra gli avventori. La gravità dei fatti e la condotta del proprietario del locale hanno giustificato l’adozione di un ulteriore provvedimento inibitorio per la durata di 15 giorni.