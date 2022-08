RISPETTO e SICUREZZA dei CICLISTI sulle strade del territorio provinciale

Non solo una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei 91 Comuni del territorio per garantire la sicurezza dei ciclisti sulle strade. La Provincia del presidente Antonio Pompeo fa un passo in più: nelle prossime settimane provvederà ad installare, sui punti più trafficati delle arterie provinciali, i cartelli ‘salva ciclisti’. Si tratta di particolari pannelli stradali che invitano gli automobilisti a circolare con precauzione in fase di sorpasso e indicano la presenza di possibili ciclisti sulle strade per rendere l’arteria e il territorio di riferimento amici delle biciclette.

Proprio questa mattina, infatti, il presidente Pompeo, insieme alla consigliera provinciale delegata alla Viabilità, Antonella Di Pucchio, hanno incontrato i referenti provinciali dell’associazione ‘Io rispetto il ciclista’ – Mario Salati, Gianni Battaglini e Luca Renzi – che in Italia sta diffondendo da oltre cinque anni una cultura di sensibilizzazione sulla sicurezza del ciclista.

Ascoltando il progetto dell’associazione, fondata da Maurizio Fondriest, Paola Gianotti e Marco Cavorso, il presidente Pompeo ha non solo pienamente accolto l’invito a sensibilizzare i 91 sindaci del territorio affinché installino, sulle loro strade, i cartelli ‘salva-ciclisti’ ma si è reso promotore dell’iniziativa di apporre, sulle principali e più trafficate arterie della provincia, i pannelli che invitano gli automobilisti in transito a moderare la velocità e a rispettare gli amanti delle due ruote.

“Come presidente dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, di concerto con la consigliera delegata Di Pucchio – sono le parole del presidente Pompeo – non posso che sottoscrivere questa campagna di sensibilizzazione che mira a diffondere la cultura del rispetto e della sicurezza per chi, per passione o scelta di mobilità sostenibile, utilizza le due ruote. Per questo, nelle prossime settimane, procederemo ad installarne alcuni sulle maggiori arterie della provincia, facendo appello alla sensibilità di tutti i sindaci del territorio affinché anche sulle strade dei comuni possa essere garantita una viabilità sicura e responsabile nei confronti dei ciclisti”.

Frosinone, 3 agosto 2022