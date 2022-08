Ripristino della fontana di Mondello

Notizie

L’amministrazione comunale ha effettuato stamani un sopralluogo a Mondello a seguito delle numerose segnalazioni pervenute in merito allo spegnimento della fontana della Sirenetta.

Contestualmente, le maestranze del COIME hanno provveduto a sistemare il quadro elettrico ed a spurgare le tubature e le pompe per consentire all’acqua di tornare a sgorgare.

Nei prossimi giorni, la RESET intensificherà la pulizia per evitare che il motore si danneggi di nuovo, mentre sono previsti nuovi incontri tra l’amministrazione ed i commercianti e residenti di Mondello per discutere in maniera più approfondita e trovare soluzioni condivise e cogestite sui temi che riguardano la qualità dello spazio pubblico, la sicurezza dell’arenile e la sostenibilità della mobilità.