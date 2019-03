Rione Sanità: sassi contro il bus della scuola calcio

Il bus dei ragazzi della Barone Calcio è stato preso a sassate e colpito con delle mazze. L’allenatore: “Ho avuto paura per i ragazzi”.

Il bus dove viaggiavano i ragazzi della squadra Barone Calcio è stato colpito da sassi e mazzate. Il fatto è accaduto dopo che i ragazzi avevano giocato una partita nel rione Sanità.

Il fatto è stato denunciato sui social dalla stessa scuola calcio. In particolare, l’allenatore della squadra, Vincenzo Bottiglieri, ha scritto un lungo stato su Facebook. Qui i punti salienti.

“Ho sempre costruito con i ragazzi un rapporto limpido, basato su regole, dialogo e fiducia. 17 marzo 2019. Questa è la data che, per me, segna un punto di non ritorno nel calcio giovanile e nella nostra società in generale. La gara in programma è Spaccanapoli Sporting – Caravaggio (cat. under16 prov. Na). La partita si svolge in un clima abbastanza teso da entrambi le parti. La gara termina con netto 4-0 per la squadra di casa e, nonostante qualche discussione con tanti complimenti e strette di mano tra la mia squadra e la squadra avversaria. Nulla lasciava presagire quanto poi sarebbe accaduto di lì a poco.

Ci apprestiamo a lasciare la struttura verso le 13:00 circa e pochi minuti dopo il panico totale! Il nostro pulmino viene assalito, con il tentativo fallito di accerchiarci, da 10/15 motorini con pietre, mazze. Istintivamente sono saltato addosso ad un mio ragazzo per proteggerlo e urlato, contemporaneamente allo staff presente, ai ragazzi di abbassarsi e allontanarsi per quanto potevano dai vetri, chiamando nell’immediato il 112. Raccontarlo non rende, forse, bene l’idea, ma sono stati 3/4 minuti di panico. Una paura mai provata prima d’ora nè da giocatore nè da istruttore. La giornata di domenica è finita con un pomeriggio trascorso dai carabinieri e a pensare quanto accaduto.”