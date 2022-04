Rinviato il parere sul provvedimento relativo agli Ato per la gestione dei rifiuti

Prima verranno esaminate le eventuali osservazioni, da presentare entro giovedì 28 aprile.

26/04/2022 – La commissione Urbanistica, politiche abitative, rifiuti, ha rinviato il parere (“in secondaria”, ex articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale del Lazio) sulla Proposta di Legge regionale n.330 del 13 aprile 2022, concernente: “Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”.

Il presidente della decima commissione ha fissato per giovedì 28 aprile, entro le ore 12, il termine per presentare eventuali osservazioni al provvedimento. Successivamente verrà calendarizzata la seduta per esaminare le proposte dei consiglieri e, infine, esprimere il parere.

Nel frattempo, l’iter legislativo della proposta di legge proseguirà nella commissione “primaria”, Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio. A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio