Rimossi i contenitori abusivi di abiti usati a Latina

“Nei giorni scorsi sono stati rimossi dall’Amministrazione comunale con l’ausilio della ABC i cassonetti adibiti alla raccolta degli abiti usati posizionati abusivamente in città”. A renderlo noto, Fabio Porzi, per conto dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina: si è così messo fine ad un mercato illegale, che foraggiava il mercato nero dei vestiti usati: da una recentissima indagine di Presa Diretta andata in onda sui canali RAI nei giorni scorsi, infatti, gli abiti raccolti sono finiti in impianti non autorizzati della Campania.

I cittadini possono conferire gli abiti usati presso i due Centri di Raccolta Comunali di Via Bassianese e via Massaro, oppure farlo in occasione delle Isole Ecologiche Itineranti organizzate dalla ABC.