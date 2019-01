Rimini – 54enne coltiva marijuana in stanza, arrestato

Un cittadino 54enne originario della provincia di Cuneo e domiciliato a Rimini, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Gli agenti assieme all’equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e dell’unità cinofila della Polizia di Stato di Pescara, hanno trovato all’interno della stanza: un cesto in vimini con all’interno marijuana per diverse centinaia di grammi, un foglio di carta forno con sopra la medesima sostanza, un bilancino di precisione, due lampade da coltivazione, rotoli di pellicola trasparente, un barattolo in vetro con ulteriore sostanza stupefacente e nel locale adibito a servizi, tutto il materiale utilizzato per la coltivazione. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto un tubo di aspirazione d’aria in alluminio completo di motore con sbocco direttamente all’esterno della struttura.