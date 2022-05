Galleria fotografica

Milano, 25 maggio 2022 – Negli spazi dei laboratori della Scala in via Bergognone 34, domani, giovedì 26 maggio, alle ore 11:30, a seguito della seduta pubblica della Commissione giudicatrice verrà presentato il progetto vincitore del Concorso internazionale per i nuovi laboratori a Rubattino.

Insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale sarà presente il Sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer.

Per accreditarsi, scrivere a stampa@fondazionelascala.it.