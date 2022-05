Milano, 28 maggio 2022 – Arriva a conclusione la vicenda del complesso immobiliare ex Aler e ora di proprietà comunale di via Adriano 60, nel Municipio 2, abbandonato da molti anni e per questo in grave stato di degrado. Una delibera di Giunta, infatti, ne ha appena approvato il progetto definitivo di demolizione, in capo a MM Spa come anche i lavori, per un costo totale previsto di circa 2,3 milioni di euro.



La superficie complessiva dell’area è di 20.853 mq, con una slp esistente pari a 15.600 mq. Si tratta, nel dettaglio, di due edifici di tre piani e uno di due piani destinati fino al 2008 ad ospitare il centro di formazione professionale ‘Achille Grandi’ della Provincia di Milano, di un altro immobile di due piani destinato ad archivio regionale ormai dismesso, e di un ultimo stabile di sette piani utilizzato fino al 2007 come foresteria della Guardia di Finanza. L’insieme dei fabbricati si trova vicino alla scuola secondaria di primo grado di recente costruzione inaugurata pochi mesi fa, e la sua demolizione completa quanto previsto dalla progettazione dell’Accordo di programma finalizzato appunto alla valorizzazione dell’area dell’ex complesso immobiliare di via Adriano 60.



Una volta concluse le attività di demolizione, che potrebbero iniziare entro la fine dell’anno in corso per durare circa quattro mesi, si passerà alla bonifica dei terreni.