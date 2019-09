Rifiuti: bocciata la nuova discarica a Pian dell’Olmo

Vince il Comitato No Discarica: non ci sarà una discarica a Pian dell’Olmo.

Hanno vinto le proteste dei residenti. La discarica di Pian dell’Olmo non verrà costruita. La Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha dato ragione a loro.

In questo modo, con la nota 0733768, è stato bocciato il progetto per la realizzazione di una piattaforma per lo smaltimento per gli scarti prodotti dal processo dell’End of Waste.

Nel parere della Regione Lazio si legge: “La scrivente direzione regionale, limitatamente alle proprie competenze urbanistiche, paesaggistiche e ambientali, esprime il proprio dissenso al progetto della Torre di Procoio Srl per inammissibilità paesaggistica, non risultando allo stato procedibile la deroga paesaggistica”.

Il Comitato dei cittadini è molto contento del risultato. Gli attivisti del Comitato Riano No Discarica hanno spiegato che: “Il documento della Regione Lazio che è di grande importanza per la nostra lotta contro il progetto di discarica dei rifiuti a Pian dell’Olmo. Un ulteriore parere negativo che ci fa ben sperare. Il documento è un altro passo in avanti.

Alla luce di questo e di altri pareri negativi ora attendiamo la determinazione di chiusura del procedimento della Conferenza dei Servizi, convocata in prima istanza il 24 giugno scorso e mai più’ riconvocata. Urge l’archiviazione del procedimento come tassello ultimo e finale di questa vicenda che ci ha visto ancora una volta nell’occhio del ciclone. Attendiamo il parere della dottoressa Flaminia Tosini. Siamo sulla strada giusta. La lotta continua”.