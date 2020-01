Rifiuti a Roma: la giunta rema contro la sindaca

Raggi sconfitta in assemblea capitolina: le vota contro la sua stessa squadra.

Quando è stato il momento di votare due mozioni gemelle di FdI e Pd, approvate con i voti del M5s, la prima con 28 favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti, la seconda con 21 favorevoli, 1 contrario e 10 astenuti.

In questo modo, è stato deciso di bloccare la costruzione di una nuova discarica Roma ovest, tra Malagrotta e l’autostrada Roma-Civitavecchia. La cosiddetta Malagrotta 2.

In seguito al voto, i consiglieri di maggioranza hanno sottolineato “la piena fiducia alla sindaca”.

Simona Ficcardi, leader degli 11 “ribelli” spiega: “Siamo contrari alle discariche in generale, ma oggi bisogna prendere atto di una situazione emergenziale e della necessità di individuare una discarica che sarebbe ingiusta sia a Roma che in provincia.

Bisogna riaprire il tavolo tecnico che ha individuato gli 11 siti, in gran parte dentro cave, perchè l’istruttoria è stata carente fin dall’inizio, fin dall’individuazione delle aree. Inoltre l’atto votato nel 2019 in quest’aula, la delibera per la salvaguardia della Valle Galeria, prevedeva una variante di tutela, non certo una nuova discarica. Io voto a favore delle proposte dei due gruppi politici perchè dopo la discarica di Malagrotta quel territorio va risanato. La richiesta di ritirare la delibera di giunta è perfettamente coerente con quello che abbiamo sempre detto in quest’aula e con il programma che come M5s ci ha visto vincere le elezioni”.