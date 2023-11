Ricevuti in Salotto Azzurro il Comandante uscente dell’Esercito del FVG Francesco Maffei ed il Comandante entrante Giuliano Innecco

Nel Salotto Azzurro del Comune il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza ha ricevuto per il saluto di commiato il Comandante Militare dell’Esercito del FVG Colonnello Francesco Maffei ed il Comandante entrante Colonello Giuliano Innecco che sarà anche al comando del raggruppamento del FVG per l’operazione strade sicure.

Dipiazza nel consegnare una medaglia del Comune ha espresso al Comandate Maffei stima e apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto nel suo incarico, augurandogli i migliori successi futuri. Con il medesimo auspicio ha consegnato al Comandate Innecco lo stemma della città Trieste.

“Ringrazio gli uomini e le donne del nostro Esercito – ha commentato Dipiazza – per la collaborazione che da sempre c’è con questa Amministrazione e soprattutto per l’importante servizio che svolgono per la difesa e sicurezza del Paese e per il grande impegno e lavoro nei difficili scenari internazionali dove sono chiamati ad operare”.